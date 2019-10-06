شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "مدافع وقوارب ودبابات" مصرية شاركت فى حرب 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم، من مرور 46 عاما على حرب 6 أكتوبر 1973، مازالت مصر تحتفظ بالقطع الأصلية التى شاركت فى الحرب من دبابات ومدافع وقوارب وطائرات، وذلك باعتبارها آثار قومية للشعب المصرى، توثق عظمته فى حرب السادس من أكتوبر، حيث تحتفظ بانوراما حرب أكتوبر، بالعديد من القطع والمعدات الثقيلة، التى شاركت فى حرب أكتوبر، حيث تعتبر شاهد على ما فعله الجيش المصرى والشعب خلال الحرب، والتى استطاع فيها استرداد الأرض.

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى 46 لحرب أكتوبر، وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى، على العدو الإسرائيلى، وافتتحت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى الثانى عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر2019"، والذى يستمر حتى العاشر من أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

وتفتح البانوراما، أبوابها لاستقبال زوار المعرض حتى العاشر من أكتوبر على فترتين الصباحية من العاشرة صباحا، وحتى الثالثة عصرا، والفترة المسائية من السادسة حتى التاسعة مساء، وذلك حرصا من القوات المسلحة على إثراء الفكر الثقافى للجماهير وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

































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