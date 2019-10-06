شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض فيلم «الممر» على القنوات الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مواعيد عرض فيلم «الممر» المتفق عليها تبدأ بالعرض على القناة الأولى الأرضية اليوم، السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة، وأيضا اليوم على قناة «أون إي» في تمام الساعة العاشرة مساء، ويوم الاثنين السابع من أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة «أون إي»، ويوم الخميس العاشر من أكتوبر على قناة دي إم سي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، كما تقوم القناة الفضائية المصرية بعرض الفيلم يوم الجمعة الحادي عشر من أكتوبر في تمام الساعة العاشرة مساء.

وراعت الشركة بالتنسيق مع القنوات الفضائية والهيئة الوطنية للإعلام أن تتنوع مواعيد العرض لتناسب المواعيد المختلفة لأفراد الأسرة المصرية، بخلاف توافر الفيلم طوال العام على المنصة الرقمية وإتش ات وإمكانية مشاهدته دائما.