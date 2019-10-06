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شكرا لقرائتكم خبر عن علم مصر بـ«المقلوب» في عربات القطارات الجديدة.. و«الوزير» يوجه بالتصحيح (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طلب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من شركة «ترانس ماش هولدنج» الروسية تصحيح وضع علم مصر على العربة النموذج ضمن 1300 عربة التي سيتم تصنيعها في روسيا والمجر لصالح سكك حديد مصر.
قال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن الوزير قام بجولة إلى روسيا لمتابعة الانتهاء من العربتين النموذج ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية.
وأضاف المتحدث أنه تم الاتفاق مع رئيس شركة «تراسماش» الروسية المصنعة للعربات على توريد إحدى العربتين النموذج لمصر قبل نهاية أكتوبر الجاري للاختبار على السكة، مع تلافى بعض الملاحظات مثل الالتزام والتدقيق لوضعية العلم الصحيحة في الجهتين بعدما لاحظ الوزير أن الشركة قامت بلف العلم على العربة بالكامل، ما جعل العلم على إحدى الجهتين ذو وضعية صحيحة وعلى الجهة الأخرى وضعيته مقلوبة.
تابع المتحدث: «بعد إنتهاء اختبار العربة النموذج الثانية في المصنع يتم توريدها إلى المجر للإختبار على السكة والحصول على شهادة السلامة الاوربية يتم البدء الفوري في تصنيع ٥٠ عربية أخرى ويتم توريدها إلى مصر خلال شهر يناير القادم وذلك بالتوازي مع إجراءات تفعيل التعاون الإستثماري للصفقة».
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