شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع تطبيق منظومة «التأمين الشامل» في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعاً في مقر غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد بمنى الهيئات، الأحد، لمتابعة تطبيق المنظومة وخاصةً نظم الميكنة والإحالة.

أكدت الوزيرة تسجيل 5 مستشفيات و18 وحدة طب أسرة، كما تقدمت باقي المنشآت الطبية الأخري للتسجيل طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً خلال مدة زمنية قليلة.

شددت الوزيرة على ضرورة متابعة تطبيق نظام الإحالة، وبما لايؤثر على معدلات التردد على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وذلك عن طريق التنسيق وتحديد مواعيد للمرضى، واستخدام الأسلوب العلمي لتحقيق الاستفادة المثلى من وقت الفريق الطبي لصالح المرضى.

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ووجهت الوزيرة بضرورة أن يقوم جميع الأطباء والصيادلة العاملين بالمنظومة بتقديم بحوثاً علمية، مما يعزز من استراتيجية التعليم الطبي المهني المستمر ويعود بالنفع على متلقي الخدمة، مشيرةً إلى ضرورة تطبيق أسلوب علمي موحد خلال تطبيق استراتيجية التعليم الطبي المهني وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وقالت إن المنظومة الجديدة تهتم بقياس رضا المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدم لهم عن طريق استخدام التكنولوجيا وأجهزة التقييم الذكية، حيث تجاوزت معدلات الرضا في عدد من المنشآت الطبية حتى الآن نسبة 98%.

من جهته، وجه اللواء عادل الغضبان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للمنظومة الجديدة، مشيداً بمجهودات وزيرة الصحة، في إنجاح المنظومة، لافتاً إلى أنه قد أجريت له عملية جراحية بمستشفيات المنظومة، مؤكداً تلقيه أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، وعددا من قيادات وزارة الصحة والتأمين الصحي الشامل الجديد.