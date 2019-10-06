«الداخلية»: الإفراج عن 2392 سجينًا بمناسبة انتصارات أكتوبر (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفرجت وزارة الداخلية، الأحد، عن 2392 نزيلا، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، منهم الإفراج بالعفو عن 1818 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن 574 سجينًا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، الأحد، إنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، رقم (511/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو، فقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1818 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وأضافت: «كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلاً إفراجًا شرطيًا». وتابعت: «يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى والتى من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع».
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