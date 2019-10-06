شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح القرية الـ15 بمبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء هشام الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، والمستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الاثنين، قرية «تزمنت» الغربية ببني سويف، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وقال المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، إن أعمال التطوير شملت، إعادة إعمار 30 منزل بالكامل وتأثيثهم، وذلك بجانب توزيع منح لتمويل 33 مشروع صغير ومشاريع تنموية وتقديم خدمات طبية لعدد 75 حالة من مرضى القلب والعيون.

يُذكر أن «مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر إحتياجا في مصر»، أطلقها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، 2014، بالتعاون مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولي وجمعية الأورمان الخيرية، تحت رعاية صندوق «تحيا مصر».