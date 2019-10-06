شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تسجل عبور 1523 سفينة خلال شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر 2019، سجلت عبور 1523 سفينة من الإتجاهين مقابل عبور 1501 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 22 سفينة بنسبة زيادة 1.5%.
كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 98.9مليون طن مقابل 94 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 4.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.2%.
وأكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس تحظى بمكانة رائدة في المجتمع الملاحي الدولي نظرا لموقعها الفريد الذي يجعلها الوجهة الأولى للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، مؤكدًا أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في جذب توكيلات ملاحية جديدة وسمح للقناة باستيعاب السفن العملاقة التي تتجه أنظار ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل نفقات التشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تسجل عبور 1523 سفينة خلال شهر سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.