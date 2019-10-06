شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تسجل عبور 1523 سفينة خلال شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر 2019، سجلت عبور 1523 سفينة من الإتجاهين مقابل عبور 1501 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 22 سفينة بنسبة زيادة 1.5%.

كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 98.9مليون طن مقابل 94 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 4.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.2%.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس تحظى بمكانة رائدة في المجتمع الملاحي الدولي نظرا لموقعها الفريد الذي يجعلها الوجهة الأولى للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، مؤكدًا أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في جذب توكيلات ملاحية جديدة وسمح للقناة باستيعاب السفن العملاقة التي تتجه أنظار ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل نفقات التشغيل.