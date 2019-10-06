شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحديقة الدولية تحتفل بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الحديقة الدولية بمدينة نصر احتفالات بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر، الذى تحتفل به مصر، حيث نظمت الحديقة عدة احتفالات شعبية أمام الجناح المصرى بالحديقة بمشاركة الجمهور.

وقال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إنه تم تنظيم عدد من الاحتفالات الشعبية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، مشيرا إلى أن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا اليوم.

وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة، لـ" الخليج 365"، أنه من المقرر أداء مسرحية على مسرح وزارة الثقافة الموجود بالحديقة، للاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة.

Advertisements