شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التضامن: 9 مراكز لرعاية المشردين من المسنين الموجودين بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التضامن الاجتماعىّ، ندوة حول صحة كبار السن فى مصر وسبل تفعيل دورهم فى المجتمع بالتعاون مع مركز طب المسنين بجامعة عين شمس و ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن ضمن فعاليات الوزارة بتسليط الضوء على الاهتمام بتلك الشريحة من المجتمع والتى تسعى الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم له، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

واستعرضت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية جهود الوزارة فى الاحتفال بشكل عملى منها زيادة تفعيل خدمات الوزارة المقدمة فعليا للمسنين والتى تضمنت العديد من الاليات من معاش ضمانى ومعاش كرامة ومشروع جليس المسن وتم توفير زيادة فى الموازنة لهذا العام لدعم احتياجات المسنين ،كما تم تخصيص 23 مليون جنيه لتطوير دور المسنين ورفع كفاءة العاملين بها

كما قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة بعمل دراسة لتقييم دور المسنين على مستوى الجمهورية لكى تساعد تلك الدراسة فى تطوير الدور على أساس علمى مضبوط بالإضافة الى وجود 9 مراكز لاستقبال ورعاية المشردين من المسنين المتواجدين بالشوارع

وأضافت أن الوزارة بصدد ترتيب بروتوكول مع قسم طب المسنين بكلية الطب بجامعة عين شمس لرفع كفاءة الخدمات الصحية والنفسية المقدمة للمسنين بدور الرعاية كما تسعى الوزارة لوضع تصنيف قانونى لدى القوى العاملة لمهنة جليس المسن وتوفير تأمين اجتماعى للعاملين بها

تناولت الندوة عدد من المحاور المتعلقة بالمسنين مثل المشكلات الصحية للمسنين وتفعيل دورهم والصحة النفسية لهم كما نوقشت بعض الأفكار الجديدة ومنها تخصيص id لكل مسن يرتبط بقاعدة بيانات ويتضمن جميع بياناته وحالته الصحية كوقاية له من الفقد وتيسير عمل القائم برعايته

شهد الندوة عدد كبير من المتخصصين فى الطب النفسى وطب المسنين وبحضور الدكتورة هالة سويد رئيس قسم طب المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس والدكتورة سارة حمزة أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس ومايسة عيد أمين صندوق جمعية الزهايمر مصر

بالإضافة الى ممثلى الجهات العاملة فى مجال المسنين ومنها الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة وقسم طب المسنين بجامعة عين شمس واللجنة العليا لرعاية كبار السن والمعهد القومى لعلوم المسنين بجامعة بنى سويف ومعهد علوم المسنين بجامعة حلوان ومركز المسنين بجامعة القاهرة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أيضا ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المسنين ومقدمى الرعاية ببعض دور المسنين

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وانتهت الندوة بعدد من التوصيات أهمها اعداد برامج صحية تمارس قبل الوصول لسن الـ 60 عاما للوقاية من الأمراض المصاحبة للتقدم فى السن ووضع برامج تأهيل للمتقاعدين يفضل ممارستها على الأقل من سن 55 عاما ان لم يكن قبل ذلك بالإضافة الى عمل توعيه إعلامية بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام تعطى نصائح قوية للمسنين وليكن مشروعا قوميا لتحسين صحة المسن بالإضافة الى ترتيب قوافل طبية عاجلة تمارس عملها فورا خلال شهر أكتوبر للمرور على كافة دور المسنين التى تحتاج لذلك كما أوصت الندوة أيضا بالتعاون مع وزارة الصحة فى اعداد برامج تدريبية للتمريض فى كيفية التعامل مع تلك الفئة العمرية.