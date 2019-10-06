شكرا لقرائتكم خبر عن "فرح تاريخى".. نورهان وسعد يعقدان قرانهما فى توقيت الضربة الجوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تظن مدام انتصار توفيق، والدة العروسة نورهان معوض، أنها ستحقق حلمها الذى تنويه منذ سنوات، وظلت تفكر طويلا، كيف ستعرض الأمر على ابنتها وعلى عريسها الجديد، لكنها فى النهاية، قررت أن تبوح لابنتها ما تنويه، فهى تريد أن تعقد فرح بنتها فى توقيت الضربة الجوية، لحرب أكتوبر.

تحدثت الأم لابنتها مرة واحدة، ونسيت الأمر، ولم تفكر فيما قد يحدث، و هل سيوافق عريس نجلتها على ما ستطلبه منه، لكن سعد العاشرى، العريس، كان أكثر جرءة مما سمعه من أمنية لحماته، و قرر العريس والعروسة، عقد قرانهما وكتب الكتاب، فى الساعة الثانية وخمس دقائق، فى نفس توقيت الضربة الجوية الأولى لحرب أكتوبر، ونفذا رغبة الأم، دون أن تعلم.

وقالت انتصار، لـ"الخليج 365": "لقد كانت المفاجأة، أن عريس بنتى، حجز القاعة فى دار الدفاع الجوى، وطلب أن يكون توقيت عقد القران فى الساعة 2:30، وهى ذكرى الضربة الجوية الأولى، لحرب أكتوبر 1973، وهو مارحب به الدار، ووافق على الفور، وبدأنا ترتيب الأمور جيدا، وكان بعض المعازيم "مستغربين" لكننا أقنعناهم بأن ذلك حدث تاريخى، و"لازم الفرح" يكون مميز".

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واستطردت والدة العروس: "لكن لماذا ترغب الأم فى ذلك، تقول أنا بحب الجيش المصرى، وتضيف قائلة:" هو فيه أعظم من حرب أكتوبر، ذكرى يمكن توثيقها لبنتى وعريسها"، ولذلك تعتبر زواج نجلتها بالفعل تاريخيا.















