شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود: مستعدون لحل أى خلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة الإثيوبية، وصول مفاوضات سد النهضة مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أى خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.

وفي سلسلة تغريدات له على الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي عبر موقع "تويتر"، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مماثلا من بلدي المصب مصر والسودان، مشيدا بوزراء شئون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر فى جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد.

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وأضاف أبي أحمد، أن إثيوبيا تقر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استخدام مياه النيل وفقا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب فى أى ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا فى تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.

وقال إن اثيوبيا مستعدة لحل أى خلافات والمخاوف العالقة من خلال التشاور بين الدول الثلاث.