شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات مهرجان شرم الشيخ للهجن ومحافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم فعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ الدولى للهجن بتكريم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للفائزين فى الشوط الـ30 آخر أشواط السباق.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين بالشوط الـ30 والذى تسابقت فيه الهجن لمسافة 6 كيلو مترات وهم:

ربيع أبو سريع العليقات بزمن 10 دقائق، أحمد أبو عيد 10.23، العمدة سليمان بزمن 10.55، عطوة المزينى بزمن 11.12، محمد. سعيد بزمن 11.14 سلامة عمر 11.17 سليم هويشل بزمن 11.25، عودة على بزمن 11.30، محمد سلمى بزمن 11.39، عيد حسن بزمن 11.45.

وكانت الفعاليات انطلقت صباح اليوم بشوطين الختام وسط حضور أعداد كبيرة من متابعى السباق من كافة محافظات مصر وضيوف المهرجان من الدول العربية .

Advertisements

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباق الهجن انطلق الخميس الماضى ويختتم ظهر وشاركت فيه 600 من الهجن من مختلف محافظات مصر تسابقت فى 30 شوطا قدمت خلالها جوائز مالية للفائزين الأوائل بدعم من الاتحاد الإماراتى للهجن، وجاء المهرجان فى طار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر.