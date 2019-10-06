شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 1818 سجينا من السجون فى عفو رئاسى بمناسبة نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1818) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو . وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (574) نزيلاً إفراجاً شرطياً. Advertisements يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والإهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى والتى من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى مدارج المجتع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خروج 1818 سجينا من السجون فى عفو رئاسى بمناسبة نصر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.