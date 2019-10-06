شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن مواعيد فيلم "الممر" على القنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تنويه للمشاهدين إن مواعيد عرض فيلم "الممر" المتفق عليها تبدأ بالعرض على القناة الأولى الأرضية اليوم السادس من أكتوبر فى تمام الساعة 8 مساء، وأيضا اليوم على قناة أون E في تمام الساعة 10 مساء، ويوم الاثنين 7 أكتوبر في تمام الساعة 5 مساء على قناة أون E، ويوم الخميس العاشر من أكتوبر علي قناة دي ام سي في تمام الساعة الحادية عشر مساء، كما تعرض القناة الفضائية المصرية الفيلم يوم الجمعة 11 أكتوبر فى تمام الساعة العاشرة مساء.

وذكرت الشركة فى بيان لها أنها قد راعت بالتنسيق مع القنوات الفضائية و الهيئة الوطنية للإعلام أن تتنوع مواعيد العرض لتناسب المواعيد المختلفة لأفراد الأسرة المصرية و ذلك بخلاف توافر الفيلم طوال العام علي المنصة الرقمية واتش ات و إمكانية مشاهدته دائما، وتتمني الشركة مشاهدة طيبة وأوقات ممتعه مع هذا العمل المميز.