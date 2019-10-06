شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى أمام قلما بسب حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منذ قليل طريق مصر إسكندرية الزراعى، أمام قرية قلما التابعة لمدينة قليوب، توقف للحركة المرورية، وذلك بسب حادث تصادم بين سيارتين نقل، ولم يسفر الحادث عن أى مصابين أو خسائر بشرية.

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وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق مدير إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم واحتكاك بين سيارتى نقل عند قرية قلما بطريق مصر إسكندريه الصحراوى، مما تسبب فى تكدس الحركة المرورية على الطريق.

وعلى الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، إلى مكان الحادث وجارى سحب الكثافة المرورية وتيسير حركة المرور للمواطنين.