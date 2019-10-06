شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى أمام قلما بسب حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منذ قليل طريق مصر إسكندرية الزراعى، أمام قرية قلما التابعة لمدينة قليوب، توقف للحركة المرورية، وذلك بسب حادث تصادم بين سيارتين نقل، ولم يسفر الحادث عن أى مصابين أو خسائر بشرية.
وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق مدير إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم واحتكاك بين سيارتى نقل عند قرية قلما بطريق مصر إسكندريه الصحراوى، مما تسبب فى تكدس الحركة المرورية على الطريق.
وعلى الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، إلى مكان الحادث وجارى سحب الكثافة المرورية وتيسير حركة المرور للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى أمام قلما بسب حادث تصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.