جهاز أكتوبر الجديدة يبدأ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بقطاع (ج) - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في قطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان، لافتًا إلى إن العمل جار حاليا على قدم وساق بجميع مواقع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف يوسف، في تصريحات لمصراوي، أن عدد الوحدات الجاري تسليمها تصل لـ3 آلاف و216 وحدة بواقع 134 عمارة.

وتابع: مدينة أكتوبر الجديدة تستحوذ على أكبر عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يصل إجمالي الشقق بالمدينة لـ40 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة تشهد طرح عدد كبير من المحال التجارية للمواطنين داخل محور الإسكان بمنطقة الـ800 فدان، في إطار تدعيم المنطقة بالخدمات الكاملة.

ويمكن التعرف على المدن التي بها تأخيرات في تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بها وأسباب هذه التأخيرات، من خلال الضغط هنا.

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