وزير الرى الأسبق يكشف تفاصيل مشاركة "طرف دولي" لحل أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق ورئيس مجلس العربى للمياه، إن إعلان القاهرة وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود هو مصطلح يعنى نهاية مرحلة التفاوض بحسن النوايا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول طرف ثالث لتقريب وجهات النظر والضغط على الأطراف للوصول إلى صياغة مناسبة ومرضية.

وأضاف أبوزيد، في تصريح لمصراوى، إلى أن مصر لجئت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكون هي الوسيط الدولي المحايد، موضحًا أن اتفاق إعلان المبادئ بنص على ضرورة قبول الأطراف بالوسيط.

وأوضح وزير الري الأسبق، أن مصر تضع الآن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤليته من خلال عرض رؤية مصر والتعنت الإثيوبى، موضحاً أن الوسيط لا يكون دولة بالمعني المذكور بل يكون من خلال خبراء يقومون بإعداد تقارير خاصة ومستقلة.

وتابع: السودان الآن أحد اهم الأطراف في القضية؛ حيث أن موقف دول المصب يجب أن يكون متوحد تجاه الأضرار التي قد تتعرض لها الدولتين.