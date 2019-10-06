وزير الطاقة التنزاني يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، ميدارد كاليماني وزير الطاقة التنزاني، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وزير الطاقة التنزاني والوفد المرافق له وصل على الطائرة المصرية، وجرى إنهاء إجراءات الوصول من الصالة الحكومية،كان في استقباله عدد من أعضاء سفارة تنزانيا بالقاهرة.

يذكر أن وفد من شركة الكهرباء بجمهورية تنزانيا قام بزيارة للقاهرة يوليو الماضي علي رأس وفد، والتقى عدد من المسؤولين بوزارة الكهرباء، تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقات المتجددة سواء كان شمسي أو رياح، وتحسين كفاءة الطاقة وفي مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض تنزانيا.​​