"خروجة الموت".. غرق طفلة في بحيرة بنادي شهير بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تواصل نيابة المعادي الجزئية، تحقيقاتها في واقعة وفاة طفلة غرقاً في بحيرة صناعية بنادي شهير في المعادي.
بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ لقسم شرطة المعادي يفيد غرق طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف وفاتها داخل نادي شهير بالمعادي، وأحيل المحضر للنيابة التي تولت التحقيق.
وكشفت التحقيقات أن والدة الطفل "كارما" اصطحبتها للنادي بغرض التنزه، ومع حلول مساء يوم الخميس الماضي، تاهت الطفلة عن عائلتها فظلت الأم تصرخ باحثة عنها.
وأضافت التحقيقات أنه بمرور ساعتين شاهد أحد أعضاء النادي الطفلة طافية على وجهها على سطح مياه بخيرة صناعية فأبلغ الأمن، وحضر أحد المنقذين وهرولوا بها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة.
وانتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث وتبين أن البحيرة حولها سور خشبي قصير يسمح بتسلل الأطفال البحيرة.
وتبين من التقرير الطبي الأول وفاة الطفلة نتيجة اسفكسيا الخنق الناتج عن الغرق.
وتحفظت النيابة على الكاميرات المحيطة بالبحيرة الاصطناعية داخل النادي وادي دجلة لتفريغ محتوياته لمعرفة أسباب سقوط الطفلة في البحيرة.
واستدعت النيابة عمال الأمن الإداري المشرفين المكلفين بمتابعة محيط البحيرة، لسماع أقوالهم في الواقعة غرق الطفلة.
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