الإفراج بالعفو عن 2392 سجينًا بمناسبة انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أفرجت وزارة الداخلية، عن 2392 نزيلا، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، منهم الإفراج بالعفو عن 1818 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن 574 سجينًا، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه جاء ذلك تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (511/ 2019)، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة انتصارات أكتوبر، ممن ينطبق عليه شروط العفو.

وتابعت، أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على ألف و818 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.

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