تشكيل لجنة من الآثار لفحص مضبوطات مقبرة كشفتها عصابة بالمنطقة الأثرية في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في عثور عصابة على مقبرة فرعونية بالمنطقة الأثرية بجوار الأهرامات.

وشكلت النيابة بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر لجنة من خبراء وزارة الآثار لفحص 193 قطعة استخرجها المتهمون من المقبرة المكتشفة وتمكنت مباحث الآثار بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني ومباحث الجيزة من ضبطها بحوزة 4 متهمين أعضاء بالعصابة.

وكشفت التحقيقات أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني باضطلاع تشكيل عصابي يضم 22 عنصرا من العناصر الإجرامية بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة وتمكنهم من اكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم باستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها في عملية الترويج لبيعها.

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أكدت التحريات تلك المعلومات وتم تحديد عناصر التشكيل الإجرامي ونجحت قوات مشتركة من قطاعات الوزارة في ضبط 4 عناصر منهم، عثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الأثرية التي تمكنوا من استخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن 193 تمثالا، بالإضافة إلى تابوت حجري كبير الحجم.

حددت القوات وفرق البحث موقع المقبرة المكتشفة وتم التحفظ عليها، وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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