مباحث الشرابية تشن حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت مباحث قسم شرطة الشرابية عدة حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عنالقانون وتجار المخدرات وأباطرة الإجرام.

وأسفرت الحملات التي قادها المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، عن ضبط إمبراطورة الهيروين "شيماء. م" شهرتها تريزا، والسابق ضبطها في عدد 6 قضايا بلطجة ومخدرات، والمعروف عنها الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عزبة الخمايسة، وعثر بحوزة المتهمة على 73 كيس بودرة، ومبلغ مالي 450 جنيه، وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهمة أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالها بعملائها.

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كما تمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث الشرابية، من ضبط "عيد.ع" وشهرته "فونيا" مسجل خطر فرض سيطرة والسابق ضبطه في القضية رقم 4262 سنة 2018 الشرابية مخدرات وبحوزته 175 قرص كبتاجون المخدر، ومبلغ مالي 1500 جنيه.

وبمواجهته أمام العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

من جانبه، شدد رئيس المباحث على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال، وقد لاقت الحملة استحسان أهالي المنطقة، وقدموا الشكر لرجال المباحث.