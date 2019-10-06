بينهم محافظ المنوفية السابق.. متهمون يحاكمون أكثر من مرة في قضايا رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لم تكتف تحقيقات النيابة العامة في قضايا الرشوة المتعلقة بمسئولين في الدولة عند إحالتهم للمحاكمة بتهمة استغلال منصبهم للحصول على رشاوى، بل يحاسبون أيضًا عن تحقيق مبالغ مالية بطريقة الكسب غير المشروع، وغسيل تلك الأموال بواسطة إيداعها بالبنوك.

خلال العامين الماضيين، أحالت النيابة العامة مسئولين للمحاكمة الجنائية، أكثر من مرة لاتهامهم في وقائع مختلفة ذات صلة بالرشوة، يستعرضها "الخليج 365" خلال تقرير التالي.

"محافظ المنوفية السابق.. غسل 28 مليون جنيه"

هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، كان ضمن المضبوطين في وقائع الرشوة التي كشفتها الرقابة الإدارية، وحققت معه نيابة أمن الدولة في اتهامه بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية، حتى عاقبته محكمة جنايات الجيزة في 12 نوفمبر من العام الماضي، بالسحن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه، من بعدها طعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، ولا يزال الطعن منظور حتى الآن.

تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أثبت تورط "عبد الباسط" في تحقيق كسب قدره 58 مليون جنيه دون وجه حق، فأحالته للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقه في 26 يونيو الماضي، حكم بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه.

لم تقف اتهامات محافظ المنوفية عند هذا الحد، فنيابة الشئون التجارية والمالية أحالته، أمس السبت، للمحاكمة مع مالك شركة صيانة سيارات لاتهامهما بغسيل أموال تقدر بـ 28 مليون جنيه المتحصلة من جريمة الرشوة الصادر بحقه فيها حكم بالسجن 10 سنوات، فيما تبين من التحقيقات أنه وضع أموالًا في الحسابات البنكية الخاصة به وزوجتيه الاثنين ونجله، علاوة على شرائه مدخرات ومنقولات وسيارات يدخر فيها أمواله.

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"جمال اللبان.. رشاوى جنسية ومالية"

قبل سنتين، ضبطت الرقابة الإدارية، المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، في قضية رشوة، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيقات في القضية، ليثبت تورطه في الحصول على رشاوى جنسية ومالية تقدر بـمليون و200 ألف جنيه، إضافة إلى رشاوى آخرى تمثلت في هدايا عينيه وأثاث مكاتب ومنازل، إلى أن عاقبته المحكمة في سبتمبر عام 2017، بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه.

خلال فترة حبس "اللبان" على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة، نسب إليه تهمة جديدة قادته إلى محاكمة ثانية بتهمة الكسب غير المشروع بمبلغ يقدر بـ 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا حتى قضت محكمة جنايات القاهرة بسجنه 15 عامًا.

"سعاد الخولي.. مأكولات بحرية"

في 30 يناير الماضي أصدرت محكمة الجنايات، حكمًا بالسجن 12 سنة، لسعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، لاتهامها بطلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء أعمال وظيفتها، بعد أن سجل لها رجال الرقابة الإدارية بإذن مسبق من نيابة أمن الدولة مكالمات هاتفية، ثبت خلالها تورطها في الحصول على أموال تصل لمليون جنيه منها تكلفة فريضة الحج، إضافة إلى رشاوى على هيئة مأكولات وقلادة ذهبية.

وتحاكم "الخولي" رفقة آخرين إلى الآن في قضتين آخرتين متعلقتين بجريمة الرشوة، الأولى بتهمة غسيل أموال تصل لـ500 ألف جنيه عن طريق وضعها في حساباتها وأولادها البنكية، مؤجلة لجلسة 10 أكتوبر المقبل، أما الثانية ذات صلة بتحقيق كسب غير مشروع مقدره قيمته بـ 900 ألف جنيه، مؤجلة لجلسة 30 أكتوبر المقبل.

يذكر أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين جميعها درجة تقاضي أولى وليست نهائية، ولا يزال أمامهم درجة آخرى أمام محكمة النقص، لتكون الأحكام نهائيًا وباتًا.