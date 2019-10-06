مصر | عاجل.. الإفراج عن 2392 سجينا بعفو رئاسي وشرطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن 2392 سجينا بعفو رئاسي وشرطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت وزارة الداخلية، انه تنفيذًا لقرا رئيس الجمهورية، رقم 511 لسنة 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو، فقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1818) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وكما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (574) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
وكما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (574) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.