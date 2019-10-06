مصر | "طبنجة وقضية شروع في قتل".. حبس حداد لحيازته سلاح ناري بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طبنجة وقضية شروع في قتل".. حبس حداد لحيازته سلاح ناري بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيقات عثر بحوزته على طبنجة بها 4 طلقات من ذات العيار، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط حداد مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضية "شروع في قتل" حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على طبنجة 4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.