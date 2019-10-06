مصر | نشرة مرور "الخليج 365": سيولة في حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": سيولة في حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، سيولة مرورية، وانسياب حركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية، وذلك تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.

وكما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، انسيابا في حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، وكذا على كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهر انسياب لحركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

