مصر | تجديد حبس عاطلين لسرقتهما 60 ألف جنيه من سيدة بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين لسرقتهما 60 ألف جنيه من سيدة بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس عاطلين سرقا 60 ألف جنيه من سيدة بالإكراه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء تواجد الرائد إيهاب حسين الضابط بمرور القاهرة، بميدان ترينف، استغاثت به سيدة لقيام شابين بخطف شنطة بلاستيكية منها بداخلها 60 ألف جنيه، وعلى الفور طاردهم الضابط وتمكن من ضبطهما وإلقاء القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المبلغ المسروق من المجني عليها.

وبمواجهتهما أمام النيابة أقرا بالواقعة على النحو المشار إليها، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وامرت بحبس المتهمين في وقت سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات.