مصر | حبس "ديلر إمبابة" وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس "ديلر إمبابة" وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما ضبط بحوزته حوالي 4 طرب من مخدر الحشيش، وكان يقوم بترويجها على عملائه بمنطقة إمبابة.
وطلبت نيابة إمبابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وكانت أفادت التحريات الأولية، بأن العاطل كان سابق اتهامه بـ3 قضايا مخدرات، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول لبيع المخدرات على المواطنين بالمنطقة.
وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 طرب من الحشيش المخدر، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.
وطلبت نيابة إمبابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وكانت أفادت التحريات الأولية، بأن العاطل كان سابق اتهامه بـ3 قضايا مخدرات، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول لبيع المخدرات على المواطنين بالمنطقة.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بالاتجار بمخدر الحشيش.
وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 طرب من الحشيش المخدر، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.