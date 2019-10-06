مصر | حبس "ديلر إمبابة" وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

وطلبت نيابة إمبابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وكانت أفادت التحريات الأولية، بأن العاطل كان سابق اتهامه بـ3 قضايا مخدرات، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول لبيع المخدرات على المواطنين بالمنطقة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بالاتجار بمخدر الحشيش.

وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 طرب من الحشيش المخدر، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

