مصر | "الليلة بـ2000 جنيه".. ضبط سيدة لممارستها الدعارة والشذوذ في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليلة بـ2000 جنيه".. ضبط سيدة لممارستها الدعارة والشذوذ في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة وتدعى "ه.ع" البالغة من العمر 22 عامًا، وقامت بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي مع الآخرين، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس بمنطقة العجوزة، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل 2000 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب الجيزة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لراغبي المتعة الجنسية.

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