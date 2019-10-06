مصر | "الليلة بـ2000 جنيه".. ضبط سيدة لممارستها الدعارة والشذوذ في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليلة بـ2000 جنيه".. ضبط سيدة لممارستها الدعارة والشذوذ في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب الجيزة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.
وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لراغبي المتعة الجنسية.
وأمرت نيابة العجوزة، في وقت سابق، بحبس سيدة عشرينية، وتعمل مضيفة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات للتحريض على الدعارة وممارسة الجنس.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على سيدة تدعى "د.أ" تبلغ من العمر22 عامًا وتعمل مضيفة داخل أحد الفنادق الشهيرة، قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وتم ضبطها داخل الفندق بمنطقة العجوزة.
وقام أحد الأشخاص بضبطها داخل الفندق تستدرج الزبائن للتحريض على ممارسة الجنس، فيما اتفقت معه أن الساعة بـ2000 جنيه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.