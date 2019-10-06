مصر | "تعذيب واغتصاب وقتل".. أسبوع دموي في محافظتي القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعذيب واغتصاب وقتل".. أسبوع دموي في محافظتي القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، العديد من الأحداث والجرائم المأسوية، خلال أسبوع، وتنوعت ما بين جرائم القتل والتعدي الجنسي والتعذيب، فكان هناك قتل الشاب لزوجة عمه وأطفالها، وما بين قتل طبيب داخل مسكنه، وهناك تعذيب طفلة لإسكاتها، وأيضًا التعدي الجنسي على طفل، وكانت آخرهم قتل طالب لشقيقته عن طريق خنقها بملاءة السرير.

رفض نسب الطفلة

وفي محافظة القاهرة بمنطقة الخليفة، كانت الأبشع جرمًا، حينما يرفض الأب نسب الطفلة، كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة ملقاة داخل حفرة بمنطقة الخارطة القديمة بالسيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة عمرها نحو ٤ سنوات وبها عدة إصابات وترتدي ملابسها.

ودلت تحريات رجال الأمن أنه أثناء قيام عمال بتوصيل كابلات عثروا على جثة الطفلة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

اعتدى عليه جنسيًا

اعتدى مسن على نجل جاره، فكانت البداية بورود بلاغ من عامل، مفاده تعرض نجله ويدعى "أحمد. ن"، 11 سنة، ومقيم بدائرة القسم، لهتك العرض على يد جارهم المسن ويدعى "حسين. م"، ومقيم بالمساكن الاقتصادية، حيث قام المتهم باستدراجه واحتجازه لمدة 3 أيام والاعتداء عليه جنسيًا.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تعذيب طفلة

وشهدت منطقة المقطم واقعة مأساوية عندما لقيت طفلة مصرعها بعد تعدى والدها عليها بالضرب، وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا بوجود طفلة متوفية داخل شقة بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة طفلة بها آثار ضرب وكدمات، وبعمل التحريات دلت على تعدي والدها عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته أعترف بالواقعة وأنه كانت تبكى بشدة فأراد إسكاتها فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح مما أدى إلى وفاتها في الحال، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كانت بتعايرني بفشلي

وفي محافظة الجيزة، كانت الجريمة الأغرب في هذا الأسبوع، وهي قيام طالب بقتل شقيقته عن طريق الخنق لمعايرتها له بفشله في دراسته وحياته، كان تلقي قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفلة داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 14 سنة، يوجد حول رقبتها آثار خنق.

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وأوضحت التحقيقات الأولية، عن بتفاصيل جديدة حول واقعة مقتل طفلة تدعى "نوران"، 14 عامًا، على أيدي شقيقها ويدعى "زياد" البالغ من العمر 17 عامًا بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، حيث كشف أن الطفلة كانت تعايره من فترة للأخرى بأنه فاشل في دراسته وحياته، وأثناء مشادة كلامية لم يشعر الأخ بنفسه فقام بخنقها بملاءة السرير.

وأضحت المناظرة الأولى للجثة، أن الطفلة قتلت على أيدي شقيقها الأكبر، وهو طالب بالمرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا، ويوجد بالجثة آثار خنق حول الرقبة، مما كشفت التحقيقات الأولية أن الطفلة خنقت بملاءة سرير إثر مشادة كلامية بينهما.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإيداع المتهم بقتل شقيقته بعد مشادة كلامية فقام بشنقها بملاءة السرير ويدعى"زياد" البالغ من العمر 17 عامًا، في المرحلة الثانوية، بإيداعه في إحدى دور الرعاية.

قتل طبيب الهرم

وتأتي جريمة قتل الطبيب، الأبشع في منطقة الهرم، فكانت البداية بتلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيها بلاغا من أهالي منطقة المنشية بالطوابق بدائرة القسم، مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث القسم، وبعد الدخول إلى الشقة محل البلاغ تبين العثور على جثة "صفوت. م"، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والذي نجح من خلال تفريغ الكاميرات بملاحظة دخول شاب ليس من أهل المنطقة إلى العقار محل الواقعة، في توقيت وقوع الجريمة، وبعمل التحريات تم ضبطه، وتبين أنه يدعى "شريف. ن" وبتضييق الخناق عليه أقر بارتكاب الجريمة بمساعدة " علي " وبدافع السرقة، ولعلمهما بأن الطبيب ميسور الحال ويقيم بمفرده، وتم ضبط المتهم الهارب.

وكشفت المناظرة الأولى لجثة الطبيب، أن هناك ظهور انتفاخ بمنطقة البطن، نظرًا لمرور أيام على مقتله

"طلعتني حرامي".. قتل زوجة العم وطفلتها

وفي مجزرة فريدة من نوعها، أقدم شاب على قتل زوجة عمه وطفلتها، ولم يتوقف عن ذلك بل حاول الشروع في قتل نجلها، ولكن قام بإلقائه من أعلى سطح المنزل.

وكانت البداية، بنجاح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة وطفلتها، وإلقاء طفلها من شرفة المنزل بنطاق مركز أبو النمرس، وتبين أن نجل شقيق زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وتبين أنه يدعى "صابر.م.ج"، 17 سنة، لاتهامه بالسرقة في وقت سابق، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتلهما، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكان أدلى المتهم بقتل زوجة وعمه وطفلتها وإلقاء طفلها من أعلى سطح المنزل في محاولة منه لقتله، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث أوضح أن زوجة عمه كانت قد اتهمته منذ وقت سابق أمام العائلة أنه سرق منها مبلغ حوالي 20 ألف جنيه، مما أظهرته أنه "حرامي" أمام أهالي القرية، فحاول الانتقام منها، حيث يوم الواقعة توجه للمنزل وغافلها ودخل البيت دول أن تشعر، وعندما حان وقت المساء توجهت المجني عليها لغرفة النوم، وانقض عليها بطعنها هي ونجلتها الصغيرة حتى سقطتا جثتين هامداتين، وعندما حاول الهرب فوجئ بطفلها الثاني يندفع بالصراخ وخوفًا من افتضاح أمرة حاول طعن الابن ونتيجه لهرب الطفل لسطح المنزل طعنه ثم ألقاه من أعلى سطح المنزل.