مصر | "كانوا بيحتفلوا بعقيقة مولود".. التحقيق في مشاجرة دامية بين عائلتين بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانوا بيحتفلوا بعقيقة مولود".. التحقيق في مشاجرة دامية بين عائلتين بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة حوادث حلون الكلية، التحقيق مع 16 شخصا بسبب مشاجرة شبت بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، وطالبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بشارع صلاح سالم، دائرة القسم، مفاده، وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، وبالانتقال والفحص تبين تجمع عائلة أثناء الاحتفال بعقيقة مولود جديد، أثناء لهو أطفال العائلة بالشارع، نشبت مشادة كلامية مع أحد أبناء الجيران، ليتطور الأمر لاحقا ويتدخل رجال العائلتين ويعتدي كل منهما على الآخر.

وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على 16 شخصا، طرفي المشاجرة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

