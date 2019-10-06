مصر | "المعمل الكيماوي" يفحص 2 كيلو حشيش ضبطوا بحوزة عاطل بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المعمل الكيماوي" يفحص 2 كيلو حشيش ضبطوا بحوزة عاطل بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة النزهة، حبس عاطل عثر بحوزته على 2 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والوقوف على النشاط الإجرامي للمتهم.

وكما أرسلت النيابة المضبوطات إلى المعلمل الكيماوي وإرسال تقرير واف بها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة النزهة، من أحد المصادر السرية، مفادها قيام" إسلام. أ. ف" 24 عاطل ومقيم شارع أمين الخولي دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بالاتجار بالمواد المخدرة، حال تردده على دائرة القسم.

وأضافت التحقيقات أنه بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية " ملكه" وبحوزته" سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتان من ذات العيار "، 2 كيلو جرام حشيش، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 300 جنيه".

وأشارت التحقيقات أنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.