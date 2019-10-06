مصر | "مكسب سريع".. التحقيق مع عاطل لاتجاره في الحشيش بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكسب سريع".. التحقيق مع عاطل لاتجاره في الحشيش بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في المواد المخدرة، فيما ضبط بحوزته حوالي 4 طرب من مخدر الحشيش، وكان يقوم بترويجها على عملائه بمنطقة إمبابة.



وأفادت التحريات الأولية، بأن العاطل كان سابق اتهامه بـ3 قضايا مخدرات، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول لبيع المخدرات على المواطنين بالمنطقة.



وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بالاتجار بمخدر الحشيش.



وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 طرب من الحشيش المخدر، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

