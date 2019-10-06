مصر | ضبط عاطلين لحيازتهما 11 كيلو حشيش في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لحيازتهما 11 كيلو حشيش في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحيى.م.س"، 33 سنة، عاطل، ومقيم أول شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وإ

براهيم.م.س"، 18 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان،

حال استقلالهم سيارة نقل، قيادة المتهم الأول، وبحوزتهما المضبوطات التالية:

كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.660 كيلو جرام،

مبلغ مالي 5.570 جنيه، و

عدد 2 هاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما. وتحرر المحضر والعرض على النيابة العامة. ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة وذلك بالطريق الإقليمي بمنطقة بين الجبلين، دائرة قسم شرطة البساتين من ضبط كل من: "