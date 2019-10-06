مصر | سقوط "ديلر النزهة" وبحوزته 2 كيلو حشيش وخرطوش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "ديلر النزهة" وبحوزته 2 كيلو حشيش وخرطوش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها في مصر الجديدة.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من أحد المصادر السرية مفادها قيام، "إسلام.أ.ف"، 24 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالاتجار بالمواد المخدرة حال تردده على دائرة القسم، إجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية" ملكه " وبحوزته المضبوطات التالية: سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتان من ذات العيار"، كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 300 جنيه.