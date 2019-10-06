أخبار مصر | رئيس حزب الغد: "السادات" حرر سيناء.. و"السيسي" يحررها من الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الغد: "السادات" حرر سيناء.. و"السيسي" يحررها من الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، بيانًا رسميًا بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر عام 73، أكد فيه على بالغ تحياته للشعب المصري العظيم والجيش الوطني المصري الذي نفاخر به ونباهي في العالمين، وإلى جميع قيادات حرب أكتوبر وفي مقدمتهم الرئيس والزعيم محمد أنور السادات بطل الحرب وبطل السلام، وصاحب نوبل، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل استعادة الأرض والكرامة الوطنية.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الجيش المصري العظيم حرر سيناء في الماضي بقيادة الرئيس السادات من الإسرائيليين، فضلًا عن أن الرئيس السيسى يقود الجيش اليوم لتحريرها أيضًا من الإرهاب وميليشياته المؤجرة، ويعيد بناء وتسليح الجيش المصري بشكل غير مسبوق وعلى أعلى المستويات.

