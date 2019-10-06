أخبار مصر | برلمانية: حرب أكتوبر تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر تنتصر دائما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: حرب أكتوبر تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر تنتصر دائما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، موجهة التحية إلى أبطال القوات المسلحة البواسل الذين لا يزالوا يقدمون التضحيات يومًا بعد يوم وهم يحاربون بكل قوة وشجاعة الإرهابيين والتكفيريين لحماية استقرار الوطن.

كما وجهت التحية لشهداء مصر الأبرار الذين لولا تضحياتهم ودمائهم الطاهرة لما كانت مصر تنعم بالاستقرار الذي نعاصره الآن، مُشيرة إلى أن حرب أكتوبر تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغيير أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله، حيث انتصر جيل حرب أكتوبر على العدو الإسرائيلي من أجل تحرير الأرض.

وتحل ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث مر 46 عاما على حرب عظيمة شارك فيها أبناء الوطن ضد إسرائيل ليسطروا حروفهم بأسماء من ذهب، في معركة استعادت فيها الدولة المصرية مكانتها وكرامتها.

