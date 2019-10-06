أخبار مصر | برلمانية: حرب أكتوبر أعادت كرامة المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: حرب أكتوبر أعادت كرامة المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء بمجلس النواب، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي وأبطال القوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر.

وقالت سيلفيا نبيل: "ستظل حرب أكتوبر الحدث التاريخي المصري الأقرب إلي قلبي من حيث عزيمة المصريين والجيش والبطولات التي لا حصر لها والتفوق المصري في الاستخدام الأكثر من الأمثل لما توفر من أسلحة وذخائر، إضافة إلى الدهاء السياسي".

وأضافت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء بمجلس النواب: "حرب أكتوبر هي انتصار مصري في كل النواحي ورد لكرامة المصريين، لذلك نجد "جيل حرب اكتوبر" مختلف عن أي جيل آخر، وتابعت: "عاشت مصر حرة مستقلة وعاش المصريين مرفوعي الرأس دائما، وحفظ الله مصر دائما".