أخبار مصر | برلمانية: انتصارات أكتوبر علامة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: انتصارات أكتوبر علامة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر العظيم، لافتة أن هذا النصر أعاد العزة للوطن.

وأشارت رزق الله، إلى أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في تلك الحرب ووقف وراء جيشه خلال سنوات الهزيمة والنكسة، مؤكدا أن نصر أكتوبر أثبت استحالة سياسة فرض الأمر الواقع، واستحالة إجبار شعوب المنطقة، بالقوة، موجهة التحية إلى أبطال الجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن، ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره.

ولفتت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن انتصارات حرب أكتوبر علامة مضيئة فى تاريخ مصر والعالم العربى، وكان البطل فيها الإنسان المصرى سواء قواته المسلحة أو الشعب المصرى

وتحل ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث مر 46 عاما على حرب عظيمة شارك فيها أبناء الوطن ضد إسرائيل ليسطروا حروفهم بأسماء من ذهب، في معركة استعادت فيها الدولة المصرية مكانتها وكرامتها.