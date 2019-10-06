أخبار مصر | "عبدالغفار" يستعرض تقريرًا حول فعاليات احتفال الجامعات بذكرى نصر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالغفار" يستعرض تقريرًا حول فعاليات احتفال الجامعات بذكرى نصر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول احتفال الجامعات المصرية بالذكري الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "العبور الجديد"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وأكد "عبدالغفار" أن احتفال الجامعات بالانتصارات، والأحداث التاريخية، يأتي في إطار دورها التوعوي والخدمي، بربطها بالمجتمع في مختلف المناحي الثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات التي تتبناها الوزارة تاتي لتنمية الوعي لدى الشباب الجامعي بأسباب النصر، والتضحيات التي قدمها رجال قواتنا المسلحة، ومساندة الشعب المصري لجيشه حتى تحقيق النصر العظيم.

وأوضح التقرير أن فعاليات الاحتفال تتضمن عروض قصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى قيام الجامعات بتنظيم العديد من الفعاليات احتفالًا بانتصارات أكتوبر ومنها:

مشاركة جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة البحوث العسكرية بالقوات المسلحة المصرية ضمن معرض "ذاكرة أكتوبر"، في بانوراما حرب أكتوبر بمدينة نصر، ابتداءً من 5 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع. كما تشارك الجامعة خلال الاحتفالات في المعرض التشكيلي من خلال تقديم لوحات تجسد الشخصيات التي شاركت في حرب أكتوبر، وبعض الصور التي تجسد الملحمة، إلى جانب المشاركة في ورشة فنية طوال فعاليات المعرض، وفقرات شعرية عن مصر، وتقديم طلاب المسرح مسرحية تحاكي حرب أكتوبر المجيدة وما قامت به قواتنا المسلحة خلال الحرب، كما يقدم أوركسترا الجامعة، لأول مرة حفلًا يتضمن الأغاني الوطنية بالمسرح المكشوف ببانوراما أكتوبر.

كما قامت جامعة عين شمس بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة خلال فعاليات الندوة التي نظمتها الجامعة بعنوان "حديث البطولات".

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وبمشاركة طلاب جامعة قناة السويس، انطلقت فعاليات الاحتفالات بانتصارات أكتوبر والتي بدأت بمسيرة للدرجات ضمت ٥٠٠ طالب وطالبة، ومارثون جري، شارك فيه 750 طالب وطالبه، كما اقيمت منافسات في تنس طاولة وكرة السرعة، وتنظيم معرض أعمال الأسر الطلابية.

كما نظمت جامعة المنوفية ندوة بالتعاون مع إذاعة وسط الدلتا بعنوان "رجال من ذهب" تضمنت تاريخ بطولات وتضحيات الجنود المصريين في حرب أكتوبر المجيدة، كما ستقيم الجامعة سلسلة احتفالات وفعاليات أخرى على مدار الشهر.

كما نظمت جامعة بنها ندوة تثقيفية احتفالا بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر بمشاركة طلاب المدارس والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني وأسر شهداء القوات المسلحة.

واحتفلت جامعة مدينة السادات بهذه الذكري حيث أقيمت ندوة بعنوان (حرب أكتوبر بطولات وذكريات)، وقد كرمت الجامعة بعض أبطال أكتوبر اللواء طيار أحمد كمال المنصوري والذي لقبته اسرائيل بالطيار المصري المجنون، د.محمد نور الدين من أبطال حصار كبريت، والمقاتل الرقيب محمد المصري صائد الدبابات الذي دمر بمفرده ٢٧ دبابة للعدو في عمل فريد من نوعه علي مستوي العالم.

كما ستنظم جامعة بني سويف ندوة يوم الثلاثاء القادم للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، بحضور أبطال فيلم الممر، والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، وأعضاء مجلس النواب، والأجهزة الرقابية، وعدد من الشخصيات المهمة بالمحافظة.

