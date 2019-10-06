أخبار مصر | "مغامرة المتحف المصري الكبير".. يوم تثقيفي للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مغامرة المتحف المصري الكبير".. يوم تثقيفي للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار برنامج وزارة الأثار لرفع الوعي الأثري لدى الشعب المصري وخاصة الأطفال

نظم المتحف المصري الكبير فعالية ثقافية لأطفال إحدى المدارس تحت عنوان: "مغامرة المتحف المصري الكبير"،

وخلال اليوم قام الأطفال بمجموعة من الأنشطة منها "ورشة المرمم الصغير" داخل مركز الترميم الخاص بالمتحف حيث تعرف الأطفال علي الطرق العلمية الحديثة المتبعة في أعمال الترميم كما قاموا بتطبيق ما شاهدوه على بعض النماذج و المستنسخات.

أما ورشة "أنت الملك" قام الأطفال خلالها بزيارة الموقع الإنشائي للمتحف ومعرفة معلومات عن حياة الملوك والألقاب الخاص بالملكية ومبادئ الحروف الهيروغليفية مع التطبيق العملي أمام تمثال الملك "رمسيس الثاني"، والذي نقل للمتحف الكبير من ميدانه الشهير.

وكان المتحف الكبير قد استقبل عدد من القطع الأثرية لمجموعة الملك توت عنخ آمون أبرزها التابوت الخشبي المذهب الكبير الخاص بالملك والمنقول حديثًا من مقبرته في الأقصر إلى المتحف.

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وتابوت الملك توت عنخ آمون هو أحد أربعة توابيت تخص الملك الصغير، حيث وجد في مقبرته تابوت جرانيتي كبير بداخله التابوت الخشبي المذهب الكبير الذي يظهر بالصور، وداخله تابوت خشبي مذهب ثان وداخله تابوت من الذهب الخالص بداخله مومياء الملك، وسوف تعرض التوابيت الثلاثة في مكان واحد بالمتحف المصري الكبير ضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة بعد إكتمال نقلها لمكان عرضها الدائم بالمتحف الكبير.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.