أخبار مصر | "النقل": توريد "العربة النموذج" لمصر قبل نهاية الشهر الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": توريد "العربة النموذج" لمصر قبل نهاية الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إجراءات التوريد:
- انتهاء اختبار العربة النموذج الثانية في المصنع سيتم توريدها إلى المجر للاختبار على السكة والحصول على شهادة السلامة الأوروبية.
- البدء الفوري في تصنيع ٥٠ عربية أخرى ويتم توريدها إلى مصر خلال شهر يناير القادم وذلك بالتوازي مع إجراءات تفعيل التعاون الاستثماري للصفقة.
خطة تدعيم الطول عربات السكك الحديدية:
وأوضح عز أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية تسيير في خطين متوازيين فيما يتعلق بتدعيم أسطول العربات وهما:
- الأول يتمثل في تطوير وإعادة تأهيل عربات الاسطول الحالي للسكة الحديد من خلال التعاون مع مصنع سيماف ومن خلال تطوير وتحديث العربات في ورش السكة الحديد مثل كوم ابوراضي.
- الثاني يرتكز على توقيع عقود لتصنيع وتوريد عربات جديدة مع شركات عالمية مثل ترانسماش الروسية لسد إحتياجات السكة الحديد والوصول إلى الطاقة القصوى للتشغيل على الخطوط وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير الأسطول الحالي والتعاقد على عربات ركاب جديدة.
تطوير الأسطول الحالي لعربات السكك الحديدية:
تمتلك الهيئة 3174 عربة ركاب ضمن الاسطول الحالي تم تطوير:
أولا في ورش أبو راضي:
- إعادة تأهيل 30 عربة مكيفة.
- جار إعادة تأهيل 60 عربة مكيفة اخرى.
ثانيا مع سيماف:
- التعاقد على إعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة للركاب.
- تم الانتهاء من إعادة تأهيل 52 عربة.
- جار إعادة تأهيل 148عربة على أن يتم الانتهاء من 25:30 عربة شهرية من هذه العربات.
- سيتم توقيع عقد إعادة تأهيل 200 عربة أخرى درجة ثالثة للركاب مع سيماف
وبذلك يصبح التعاون مع سيماف متضمتا اعادة تأهيل 400 عربة درجة ثالثة للركاب
خطة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية:
وشملت خطة تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية ما يلي:
- تم التعاقد مع سيماف على تصنيع 140عربة لنقل البضائع.
- من المقرر توقيع عقد مع سيماف لتصنيع 160عربة بضائع اخرى و75 عربة نقل الغلال.