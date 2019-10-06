أخبار مصر | "النقل": توريد "العربة النموذج" لمصر قبل نهاية الشهر الجاري

صرح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في ختام جولته لروسيا لمتابعة الانتهاء من العربتين النموذج ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، قد أتم الاتفاق مع رئيس شركة تراسماش الروسية المصنعة للعربات على:

إجراءات التوريد:

- توريد إحدى العربتين النموذج لمصر قبل نهاية أكتوبر الحالي للاختبار على السكة مع تلافي بعض الملاحظات مثل الالتزام والتدقيق لوضعية العلم الصحيحة في الجهتين بعدما لاحظ الوزير أن الشركة قامت بلف العلم على العربة بالكامل مما جعل العلم على إحدى الجهتين ذو وضعية صحيحة وعلى الجهة الأخرى وضعيته مقلوبة.

- انتهاء اختبار العربة النموذج الثانية في المصنع سيتم توريدها إلى المجر للاختبار على السكة والحصول على شهادة السلامة الأوروبية.

- البدء الفوري في تصنيع ٥٠ عربية أخرى ويتم توريدها إلى مصر خلال شهر يناير القادم وذلك بالتوازي مع إجراءات تفعيل التعاون الاستثماري للصفقة.

خطة تدعيم الطول عربات السكك الحديدية:



وأوضح عز أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية تسيير في خطين متوازيين فيما يتعلق بتدعيم أسطول العربات وهما:

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