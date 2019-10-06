أخبار مصر | فرج عامر: كلمة السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر كشفت مؤامرات الخونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: كلمة السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر كشفت مؤامرات الخونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التى وجهها لمصر وشعبها بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر، مُشيرًا إلى اهمية تأكيد الرئيس السيسى على أنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، وصولا لاستهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأشاد عامر، بتأكيد السيسى أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هى العدو، وتصبح الجهات الخارجية التى تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ مؤكدا ان هذه الكلمات من الرئيس السيسى فى غاية الاهمية وهى تؤكد حجم المؤامرات التى تتعرض لها مصر من الخونة والارهابيين وقوى الشر والظلام ولكن الشعب المصرى العظيم ينجح دائما فى افشال مثل هذه المحاولات حفاظا على الدولة المصرية.

وأعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تأييده التام لكلمات الرئيس السيسى التى قال فيها بالنص: "فى تلك الحرب التى تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات يكون النصر معقودًا على وعى كل مواطن وأفكاره ومعتقداته، ولذلك فإننى على ثقة كاملة من النصر فى تلك الحرب، ليقينى التام بأن المصريين يدركون الصدق من الافتراء، وأنهم سئموا من الخداع المخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنهم بالباطل"، مُؤكدًا أنه يؤيد الرئيس السيسى فى ثقته التامة فى الشعب المصرى العظيم وقدرته على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا.

