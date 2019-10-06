أخبار مصر | مدير منظمة أمن المعلومات الدولية: "فيس بوك" مسيس ويكفي فضيحة الانتخابات الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير منظمة أمن المعلومات الدولية: "فيس بوك" مسيس ويكفي فضيحة الانتخابات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور محمد الجندي مدير منظمة أمن المعلومات الدولية والخبير في تكنولوجيا المعلومات، على غلق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لصفحات موقع الخليج 365 بحجه مهاجمتها لقطر وتركيا دفاعا عن الدولة المصرية ضد منصات الجماعات الإرهابية التي يتم إدارتها من تلك الدول، بأن "فيس بوك" للأسف موقع مسيس بشكل كبير ويكفي فضيحة الانتخابات الأمريكية وفضيحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتأثير على التصوير والكثير من الفضائح حول العالم.

وأضاف االدكتور محمد الجندي: "رفض فيس بوك توثيق صفحاتي بحجة انني غير معروف!، هذا بسبب هجومي عليهم في العديد من الحلقات وهو بالفعل موقع مسيس وأي شيء عكس ذلك هو محض هراء".