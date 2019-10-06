شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الوادي الجديد» تُنظم معرضًا للأسر المنتجة احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد معرضا للأسر المنتجة، مشاركة منها في احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي والذى يوافق الثالث من أكتوبر، حيث افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ودكتور وائل أحمد عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، المعرض بحضور عدد من المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

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وصرح وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، بأن المعرض والذى أقيم على مساحة 600 متر مربع بالممشى السياحي لمدينة الخارجة ضم منتجات الأسر المنتجة والأعمال الحرفية بالوادي الجديد من لوحات الرسم بالرمال الذي تتميز محافظة الوادي الجديد بتصميمها كلوحات فنية رائعة وأعمال السجاد والكليم اليدوى وأشغال الثوب الواحاتى وأشغال الخوص والجريد بأنواعه ومنتجات البلح بمختلف أنواعه وتصنيعها والذى تتميز به المحافظة من حيث جودة الأنواع كذلك زيت الزيتون وعسل النحل وتميز المعرض بعرض المنتجات ذات التصميمات المبتكرة باستخدام الخامات المحلية من نوى البلح والخرز والدوم والتحف من النخيل.

وأضاف «عبدالعزيز» أنه شارك بالمعرض 10 جمعيات أهلية بالوادى الجديد ونادى شباب العمال والفنان أحمد وهبى بأعماله المتميزة بالرسم بالرمال والفنانة عبير جداوى ونوسة سمهودى، وعلى هامش المعرض أقيم عرض حول منتجات أحد مصانع التمور والمياه المعدنية وعرض لإحدى ماكينات تصنيع الأعلاف والأسمدة من مخلفات البيئة والتى ابتكرها الشاب بودى ابن الوادي الجديد من شباب الخريجين. وأشاد المحافظ والسادة الحضور بالمنتجات المعروضة من خزف وخوص ورسم على الرمال وسجاد وكليم يدوي.

جدير بالذكر، تحتفل محافظة الوادى الجديد بعيدها القومى في 3 أكتوبر من كل عام، ذكرى وصول أولى قوافل التعمير للمحافظة عام 1959 تنفيذا لقرار الزعيم جمال عبدالناصر، بإنشاء وادى جديد موازٍ لوادى النيل.