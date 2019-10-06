شكرا لقرائتكم خبر عن تغير موعد عرض فيلم الممر على شاشة القناة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم تعديل موعد إذاعة فيلم الممر من الساعه العاشرة ليذاع في الثامنة من مساء اليوم الأحد على شاشة القناة الأولى على البث الأرضي، وسيتم عرض الفيلم في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة السادسة والأربعين وفي ظل الشراكة والتعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، كما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر.

وجاء الاتفاق انطلاقاً من حرص الجانبين على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم الذي يؤرخ لحقبة تاريخية مهمة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف وملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وتضحياتها الغالية من أجل استعادة الأرض والكرامة.