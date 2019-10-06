شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: فتح الحدائق مجانًا وعرض فيلم «الممر» احتفالًا بنصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلّف اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، محمد أبوغنيمة، السكرتير العام للمحافظة، بالمرور على عدد من حدائق المحافظة، ومتابعة تنفيذ توجيهات محافظ مطروح بفتح جميع الحدائق بالمجان للمواطنين، احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. ومع دقّات الثامنة مساءً، يتم عرض فيلم «الممر» بحديقة كليوباترا.

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