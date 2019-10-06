شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: المصريون قدموا في 6 أكتوبر نموذجًا لا ينسى في التضحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الأحد، إننا نحتفل معًا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذي قدم فيه الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، نموذجًا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، حفظ الله مصر من كل سوء. جاء ذلك في تدوينة لقرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».

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