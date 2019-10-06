شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معاينته ١٣٠٠ عربة.. وزير النقل يغادر روسيا إلى ألمانيا لمتابعة «المونوريل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يزور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، غدا الإثنين، ألمانيا لمتابعة مشروعات الجرارات مع شركة بومبارديه الكندية والموقف التنفيذي للمونوريل.
كان الوزير أنهى زيارته لمصنع مدينة «تيفير» الروسية، التي ستقوم بتصنيع ٥٠٠ عربة ركاب لمصر من إجمالي ١٣٠٠ عربة بقيمة ٢٠ مليار جنيه، تم تقسيم تصنيعها بين روسيا والمجر ومصر، إذ تفقد العربتان النموذج التي تم تصنيعها للسكة الحديد المصرية.
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