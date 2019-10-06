شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بـ5 منازل بكوم أشفين فى قليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كبير نشب بـ 5 منازل بالطوب اللبن و3 حظائر مواشى، تمتلئ بالقش، بين رية عرب الكوبرى التابعة للوحدة المحلية بكوم أشفين التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية.

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وأكد حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، أنه تلقى بلاغا بنشوب حريق بمجموعة منازل ملاصقة لبعضها البعض، بلغ عددها 5 منازل، بالإضافة إلى 3 حظائر للمواشى، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والانتقال لموقع الحريق، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح.

وأضاف رئيس مدينة قليوب، أنه يتم حاليا استكمال أعمال الإطفاء والدفع بمزيد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.